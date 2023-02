Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund A1 Richtung Köln nach tödlichen Unfall gesperrt Von dpa | 17.02.2023, 06:33 Uhr

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall ist die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Wie lange die Sperrung zwischen dem Westhofener Kreuz und der Ausfahrt Hagen Nord andauert, sei noch nicht abzusehen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Es sei mit Stau und Verzögerungen zu rechnen. In der Nacht auf Freitag ist nach ersten Angaben ein Fußgänger angefahren und tödlich verletzt worden. Weitere Informationen zum Unfall gab es Freitagfrüh noch nicht.