A1 in Richtung Bremen bei Greven teilgesperrt Von dpa | 29.03.2023, 08:50 Uhr

Wegen Bauarbeiten nach einem Unfall ist die A1 in Richtung Bremen zwischen Greven und Flughafen Münster/Osnabrück am Mittwoch zum Teil gesperrt. Zwischen 9.00 und 16.00 Uhr solle der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet werden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Münster am Mittwoch. Grund ist ein Unfall vom Dienstag, als ein Laster nach einer Kollision ausbrannte und dort Schäden verursachte.