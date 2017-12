Handy und Geldbörse gestohlen Männer überfallen zwei 19-Jährige in ihrer Wohnung in Münster

Münster. Zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren haben zwei 19-Jährige in ihrer Wohnung in Münster überfallen und ein Handy sowie eine Geldbörse geklaut.

Wie die Polizei mitteilt, brachen der 19-Jährige und der 25-Jährige am Samstagmorgen die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Münster-Gremmendorf auf. Sie überwältigten in der Wohnung zwei 19-jährige Münsteraner mit Schlägen und Tritten. Dabei wurden auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Die Täter fesselten anschließend ihre Opfer und entwendeten ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse.

19-Jähriger in Untersuchungshaft

Die von Anwohnern alarmierten Polizisten stoppten in Tatortnähe ein verdächtiges Fahrzeug. Fahrer und Beifahrer flüchteten, Polizisten konnten jedoch einen 19-Jährigen in der Nähe festnehmen.

Im Fahrzeug fanden die Beamten Hinweise auf den weiteren, flüchtigen Täter, zwei Schreckschusswaffen und auch das zuvor geraubte Portemonnaie.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster ordnete ein Richter für den 19-Jährigen Untersuchungshaft an. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden verletzten Überfallopfer und brachten sie aufgrund der durch Reizgas verursachten Verletzung vorsorglich ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.