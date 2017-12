In Schlangenlinien gefahren Betrunken auf der A2 unterwegs – Polizei ermittelt gegen Mann

Posta Westfalica. Die Polizei Minden ermittelt gegen einen 39-jährigen Mann aus Dortmund. Er soll betrunken mit einem Auto an Heiligabend auf der Autobahn 2 zwischen Herford und Porta Westfalica in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, informierten Zeugen die Polizei, als ihnen der Autofahrer an Heiligabend gegen 19 Uhr auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover aufgefallen war. Der Mann sei in Schlangenlinien gefahren, habe mehrfach ohne erkennbaren Grund teilweise stark abgebremst und sei zudem anderen Autofahrern dicht aufgefahren.

Die Zeugen konnten schließlich noch beobachten, wie der Fahrer seinen Wagen auf dem Autohof in Vennebeck stoppte. Hier fanden ihn die Polizisten schlafend hinter seinem Lenkrad vor. Als die Beamten die Fahrertür öffneten, schlug ihnen eine Alkoholfahne entgegen.

Spuren eines Unfalls am Auto

Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Da sich an dem Auto frische Spuren eines Unfalls fanden, besteht zudem der Verdacht, dass der Mann während seiner Fahrt gegen eine Leitplanke gefahren ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin ihr Auto weggenommen hatte.