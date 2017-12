L811 gesperrt 28-Jähriger kommt bei Unfall in Ladbergen ums Leben

Ladbergen. Ein 28-jähriger Autofahrer ist in Ladbergen (Kreis Steinfurt) am Montagnachmittag mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und verstorben. Eine Frau und zwei Kinder wurden bei dem Unfall verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag in Ladbergen im Bereich der Kreuzung Kattenvenner Straße/Münsterweg. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Auto auf dem Münsterweg (L811) von der Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 28-jährige Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die drei Mitfahrer – eine Frau und zwei Kinder – befinden sich im Krankenhaus. Die L 811 musste wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Am späten Abend wurde die Sperrung wieder aufgehoben.