Obduktionsergebnis Rentner im Münsterland durch stumpfe Gewalt zu Tode gekommen

Beelen/Münster. Der im münsterländischen Beelen (Kreis Warendorf) tot aufgefundene 71-Jährige ist durch stumpfe Gewalt zu Tode gekommen ist. Das ergab eine Obduktion der Leiche.

Angehörige hatten an Heiligabend die Polizei alarmiert. „Als die Polizisten die Wohnung betraten, saß der Mann tot in seinem Rollstuhl“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in Münster laut Mitteilung. Die sichtbaren, erheblichen Verletzungen des Verstorbenen deuteten auf eine massive Gewalteinwirkung hin.

Am ersten Weihnachtstag wurde die Leiche obduziert. „Die Rechtsmediziner haben festgestellt, dass die Einwirkung stumpfer Gewalt, wie sie bei Schlägen gegen den Kopf entsteht, den Tod des 71 jährigen Mannes verursacht haben“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt das Ergebnis in Münster.

Der Tathergang ist noch völlig unklar. Nach bisherigen Ermittlungen sei der Rentner am Freitag, 22. Dezember, zum letzten Mal lebendig gesehen. Die Mordkommission gehe jedem Hinweis nach, der sich auf Auffälligkeiten im Umfeld des Verstorbenen in der Zeit von Freitag bis Heiligabend beziehe, sagte der Oberstaatsanwalt.

Anzeige Anzeige

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Münster unter der Telefonnummer 0251/2750 zu melden.