Aus Kühltruhe bedient Diebe haben es auf Weihnachtsbraten abgesehen

Kempen. Einer Familie aus dem Kreis Viersen in NRW ist kurz vor Weihnachten der Braten für die Festtage gestohlen worden.

Unbekannte nahmen 1,5 Kilogramm Rollbraten und 1,5 Kilogramm Zwiebelbraten aus einer Gefriertruhe mit, wie die Polizei mitteilte. Der Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Kempen war am Samstagmittag bemerkt worden. Die Braten seien für Weihnachten vorgesehen und für vier bis fünf Personen gedacht gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ob die Familie noch rechtzeitig vor Heiligabend einen neuen Braten besorgt hat, war zunächst nicht bekannt.