Gefahren für jüdische Gläubige NRW-Landtag mahnt zur Wachsamkeit vor Antisemitismus

Düsseldorf. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat der Judenfeindlichkeit den Kampf angesagt. Abgeordnete von CDU, SPD, FDP und Grünen kritisierten geistige Brandstifter im nordrhein-westfälischen Landtag.

Dann spricht Armin Laschet doch noch. Eine ganze Weile hat er sich die Landtagsdebatte schon angehört – mal kluge, mal einseitige Einschätzungen zu den antisemitischen Entgleisungen der vergangenen zwei Wochen in Deutschland. Als der nordrhein-westfälische Ministerpräsident zum Ende des Tagesordnungspunkts am Redepult steht, hält er den rechten Populisten im Parlament ihre Scheinheiligkeit vor.

Er zitiert den ehemaligen israelischen Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, der für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ einen Gastbeitrag über den „instrumentalisierten Antisemitismus“ geschrieben hat. Man sollte wachsam bleiben, sagt der CDU-Politiker Laschet angesichts der noch jungen AfD-Fraktion in NRW. Denn es sei lediglich „ein Ablenkungsmanöver“ vom deutschen Antisemitismus, wenn man die arabische Judenfeindlichkeit als Hauptträgerin dieser rassistisch-rückwärtsgewandten Weltanschauung in Europa betrachtet. „Sie hätten ja mal was zu Herrn Höcke sagen können.“

NRW-Innenminister sieht „abstrakte Gefahr“

Die Abgeordneten treffen sich am letzten Plenartag des Jahres zu einer Aktuellen Stunde. Anlass: die antisemitischen Ausschreitungen bei Demonstrationen in Deutschland. In Berlin haben Israel-Flaggen gebrannt und Davidsterne; in Mülheim an der Ruhr sagte die jüdische Gemeinde das traditionelle Lichterfest Chanukka wegen Sicherheitsbedenken ab. Im Internet kursiert außerdem ein Video, in dem ein älterer Mann den Gastwirt eines israelischen Restaurants angreift. Auf deutschen Schulhöfen gilt „Jude“ längst als Schimpfwort.

Was gerade in Deutschland geschieht, macht NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) „fassungslos“, sagt er. „Warum lernen Menschen eigentlich nicht aus der Geschichte?“ Zwar liegen den deutschen Sicherheitsbehörden derzeit keine Erkenntnisse über konkrete Gefährdungen vor. Reul spricht allerdings von einer „abstrakten Gefahr“. Laschet sagt dem Antisemitismus den Kampf an. Wenn Menschen bei Protestzügen riefen: „Juden ins Gas“, werde die Polizei mit aller Kraft einschreiten.

„Jüdisches Leben ist Teil unserer deutschen Kultur“

Abgeordnete von CDU, SPD, FDP und Grünen kritisieren die geistigen Brandstifter. Einige seien ja inzwischen „in den Parlamenten unseres Landes zu finden“, sagt SPD-Vizefraktionschef Thomas Kutschaty. Wer Hass befeuere, wer das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin als „Denkmal der Schande“ bezeichne, wer sich bei Pegida einhake, der habe „den demokratischen Konsens der anständigen Politiker verlassen“.

Der Abgeordnete Stephen Paul (FDP) richtet seine scharfe Kritik ebenfalls an die rechten Populisten, ohne sie beim Namen zu nennen. Er spricht von „kleinkarierten Amateurhistorikern“, die mit Schlussstrichdebatten zum Holocaust „ihre eigene unbedeutende Existenz aufwerten wollen“. Jüdisches Leben sei „Teil unserer deutschen Kultur“.

Arabischer und deutscher Antisemitismus

In der Frage der Judenfeindlichkeit stufen die Landesregierung und die Abgeordneten sämtlicher Fraktionen außer der AfD sorgfältig ab. Gewiss gebe es in Deutschland muslimischen oder arabischen Antisemitismus. Man solle ihn genauso ächten wie deutschen Antisemitismus.

Grundsätzlich gehöre der Schutz von Menschen jüdischen Glaubens „zu unserer Staatsräson wie die Erinnerungskultur“, erklärt Stefan Nacke (CDU). Aus ihr gehe Verantwortung hervor. „Ich empfinde das nicht als Schwäche, sondern als moralische, historische Aufgeklärtheit.“

Erfassung antisemitischer Straftaten

Verena Schäffer fragt nach einer vollständigen Erfassung antisemitischer Straftaten. In deutschen Behördenstatistiken würden manche Vorfälle lediglich als antiisraelisch klassifiziert. Die Grünen-Politikerin verlangt, die womöglich hohe Dunkelziffer aufzuklären, „statt Minderheiten gegeneinander auszuspielen“.

Und wenn nun Kinder aus zugewanderten Familien fragen, was sie mit der Erinnerungskultur zu tun haben? Warum sie Verantwortung tragen sollten? Laschet hätte eine ziemlich klare Antwort: „Weil ihr Deutsche seid.“