Schwere Brandverletzungen 15-Jähriger stirbt nach Kletteraktion an Waggon an Stromschlag

Duisburg. Ein 15-Jähriger hat beim Herumklettern auf einem abgestellten Zugwaggon in Duisburg einen Stromschlag erlitten, der ihn das Leben gekostet hat.

Der Jugendliche war am Mittwochabend im Bahnhof im Stadtteil Bissingheim auf den Waggon geklettert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei kam er mit der Oberleitung in Berührung. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht, doch am Donnerstagnachmittag erlag er seinen schweren Brandverletzungen.

Polizei geht von Unfall aus

Nach dem Stromschlag war der Teenager zunächst vom Waggon gestürzt und zwischen den Gleisen gelandet. Ein 16 Jahre alter Freund beobachtete den Unfall, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Nachdem die Oberleitung geerdet war, barg die Feuerwehr den jungen Duisburger. Eine eingerichtete Ermittlungskommission konnte keine Hinweise auf eine Straftat feststellen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.