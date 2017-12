Vertrocknete Tanne geschmückt Der geheimnisvolle Weihnachtsbaum von Borgholzhausen

Wer schmückt diese vertrocknete Tanne in einem Wald in Borgholzhausen? Foto: Anke Schneider

Borgholzhausen. Bald halten sie wieder Einzug in die Wohnstuben, die prächtig geschmückten Weihnachtsbäume. Als Symbol der Zuversicht und Hoffnung erwärmen sie vor allem die Herzen der Kinder. Einer der Weihnachtsbäume hat jedoch einen besonderen Zauber, und er steht mitten im Wald am Luisenturm in Borgholzhausen, nahe der Grenze zu Wellingholzhausen.