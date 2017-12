Chronologie Was seit dem Loveparade-Unglück geschah

Loveparade: Vom fröhlichen Straßenspektakel zur Tragödie

Die erste Loveparade 1989 in Berlin ist eine Art kleines Straßenfest. DJ Dr. Motte (Matthias Roeingh) gründet die Raver-Parade, die im ersten Jahr 150 Technofans unter dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“ auf dem Kurfürstendamm tanzen lässt. Fünf Jahre nach dem Start feiern bereits 120 000 Raver um 40 Musik-Trucks herum. 1999 zählen die Veranstalter 1,5 Millionen Besucher.

Mangels Sponsoren fällt die Loveparade 2004 und 2005 aus - bis der Fitnessstudio-Unternehmer Rainer Schaller („McFit“) mit seinem Unternehmen Lopavent einspringt und die Rechte erwirbt. In Berlin findet die Parade mit dem Senat keinen Konsens mehr und wandert ins Ruhrgebiet ab, wo sie in Essen (2007) und Dortmund (2008) wiederum viele Besucher anlockt. Bochum verzichtet ein Jahr später aus Platz- und Sicherheitsgründen. Nach der Katastrophe in Duisburg im Jahr 2010 kündigt Schaller an, es werde keine „Loveparade“ mehr geben. (dpa)