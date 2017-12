110 Tannenbäume hat Manfred Schröder in seinem Garten aufgestellt. Foto: Nadine Grunewald

Ahle. Im Bünder Ortsteil Ahle beginnt Weihnachten bereits im September – zumindest bei Manfred Schröder. Dann beginnt der 57-Jährige damit, seinen Garten in einen Weihnachtsmarkt zu verwandeln, an dem fast alles selbst gemacht ist. Jetzt an den Adventswochenenden können Besucher dort zwischen 110 Weihnachtsbäumen Glühwein genießen. Schröder hofft auf möglichst viele Gäste – und Spenden, die er dann weiter geben kann.