An Gleisen befestigt Atomkraftgegner blockieren Bahnstrecke bei Gronau

Gronau. Bei Gronau im Münsterland haben Atomkraftgegner über elf Stunden lang eine Bahnstrecke blockiert. Sie wollen damit verhindern, dass ein Zug die Uranaufbereitungsanlage Gronau erreichen kann.

In der Nacht zum Freitag begann die Polizei, die drei Aktivisten aus dem Gleisbett in der Nähe von Ochtrup zu befreien. Am frühen Freitagmorgen wurden zwei Aktivisten losgelöst, notärztlich versorgt und anschließend festgenommen. Der dritte Mann war auch da noch an den Gleisen „befestigt, aber nicht festgekettet“, wie ein Sprecher sagte. Die Zugstrecke blieb von 17.30 Uhr an bis in den frühen Morgen gesperrt.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet. Wann die Arbeiten beendet sein würden und wie es mit den Aktivisten weitergehe, konnte die Polizei zunächst nicht beantworten.

Am späten Abend hätten die Beamten noch mit den drei Personen verhandelt, sagte ein Sprecher. Entlang der Strecken seien immer wieder Atomkraftgegner in kleineren Gruppen aufgetaucht.

In der Anlage wird Uran für Brennelemente aufbereitet. Die Atomkraftgegner kritisieren, dass die Einrichtung trotz des beschlossenen Atomausstiegs eine unbefristete Betriebsgenehmigung besitze.