Nähe St.-Lamberti-Kirche Primark in Münster öffnet Ende November

Osnabrück. In Münster eröffnet im November eine Filiale der Bekleidungskette Primark. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber unserer Redaktion.

Der neue Store in Münster wird demnach 4.900 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und Mode für Frauen, Männer und Kinder verkaufen, einschließlich Fußbekleidung, Unterwäsche, Kosmetik und Haushaltswaren. (Lesen Sie auch: Primark-Deutschlandchef im Interview über Geruch in Filialen und Verzicht auf Werbung)

Auf einen genauen Eröffnungstermin will sich der Konzern offenbar nicht festlegen, in einer schriftlichen Antwort heißt es, Eröffnung sei Ende November. Das Modehaus befindet sich in der Nähe der St.-Lamberti-Kirche.

Nach einem Bericht der Westfälischen Nachrichten hatte an der Stelle 2015 der Teilabriss des früheren Geschäftshauses Sinn-Leffers begonnen. In einer Bauzeit von rund einem Jahr sei der Millionenbau entstanden.

Immer wieder Kritik

Primark steht immer wieder in der Kritik. Aktivisten sind der Meinung, unter den Billigpreisen litten vor allem die Näherinnen, die in den Produktionsländern wie Bangladesch zu Hungerlöhnen arbeiten müssten.

Primark dagegen führt an, dass sich das Unternehmen statt auf teure Werbung auf Mundpropaganda verlässt und unter anderem deshalb so günstige Preise anbieten könne.

Das Unternehmen hatte nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch im Jahr 2013, bei der mehr als 1100 Menschen umkamen, laut Berichten neun Millionen Dollar an Überlebende und Hinterbliebene bezahlt. Die Arbeiter hatten für einen Zulieferer von Primark gearbeitet.