Schwangere Fahrerin leicht verletzt Frau kommt von Straße ab – Auto steckt senkrecht im Graben

Lage. Eine schwangere Autofahrerin ist in Lage bei Bielefeld mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und senkrecht in einem Graben steckengeblieben.

Rettungskräfte mussten die leicht verletzte 31-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. „Ein Auto habe ich so auch noch nicht stehen sehen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Mit höherer Geschwindigkeit hätte sie sich überschlagen.“ So habe die Frau nur eine Handverletzung erlitten. Sie sei vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt worden.

Auf einer Dorfstraße hatte die 31-Jährige am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dabei sei das Auto mit der Front in den Straßengraben „eingetaucht“. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 3500 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

So fanden die Einsatzkräfte das Auto. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bielefeld