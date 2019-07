Stemwede. Am Freitag, 16. August 2019, und am Samstag, 17. August 2019, steigt mit dem Stemweder Open Air eines der größten Umsonst & Draußen-Festivals der Region. Wann geht es los, wer tritt auf und wie kommt man hin? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Was ist das Stemweder Open Air?

Das Open-Air-Festival in Stemwede ist eines der größten Umsonst & Draußen-Festivals in der Region. Die Veranstalter vom Verein für Jugend, Freizeit und Kultur Stemwede rechnen mit 8000 bis 10.000 Besuchern pro Tag. An vier verschiedenen Orten und Bühnen treten die Bands auf: Die Waldbühne ist für überregionale Bands reserviert, auf der Wiesenbühne spielen lokale und ambitionierte Newcomer und im „Sonnensystem“ Singer/Songwriter. Als Disco-Area dient das Rockzelt.

Wann geht es los?

Das Stemweder Open Air findet am Freitag, 16. August 2019, und am Samstag, 17. August 2019, statt. Den Auftakt machen Subbotnik am Freitag um 16.30 Uhr auf der Waldbühne. Am Samstag ist Juse Ju um 13.30 Uhr auf der Waldbühne die erste Band.

Stemweder Open Air 2019: Sicherheit

Besucher müssen wie im vergangenen Jahr auch mit verstärkten Taschenkontrollen an den Übergängen zum Festivalgelände rechnen. Um den Ablauf zu vereinfachen, sollten nach Möglichkeit keine Taschen mit aufs Bühnengelände genommen werden. Hunde dürfen mit auf das Gelände genommen werden, müssen aber angeleint bleiben. Offenes Feuer und das Abbrennen von Pyrotechnik ist auf dem gesamten Gelände verboten.

Wo kann man Campen beim Stemweder Open Air 2019?

Die Veranstalter stellen den Besuchern Platz zum Campen zur Verfügung. Pro Festivaltag (Donnerstag, Freitag und Samstag) und Person werden fünf Euro Campinggebühr erhoben. Tagesgäste zahlen fünf Euro pro Auto Parkgebühr.

In einem abgetrennten Bereich können Gäste „bewusster Campen“. Dort soll auf ein angenehmes Maß an Lautstärke und auf einen noch sorgsameren Umgang mit Müll geachtet werden.

Nach Problemen mit Sofas und Sesseln in den vergangenen Jahren sind diese im gesamten Campingbereich nicht mehr erlaubt. Die Campingplätze öffnen am Donnerstag um 18 Uhr und schließen am Sonntag um 14 Uhr.

Hier geht es zum Geländeplan

Anreise mit Auto, Bus und Bahn zum Stemweder Open Air 2019

Die Adresse des Festivals lautet: Gut-Steinbrink-Straße, 32351 Stemwede-Ilwede

Für alle, die über den Bahnhof Lemförde anreisen, bieten die Veranstalter einen kostenlosen Shuttle-Bus an. Die Busse sind gekennzeichnet durch ein Kuh-Logo.

Wer mit der Bahn anreist, steigt am Bahnhof Lemförde (Niedersachsen) oder Bahnhof Rahden (NRW) aus.

Welche Bands treten auf beim Stemweder Open Air 2019?

Black As Chalk

Che Sudaka

DJ Uwe Müller

Dynablaster Sound

Eskalation

Frantic Age

Good Riddance

Juse Ju

Less than Jake

Long Distance Calling

Motorjesus

Muppet DJ Team

Shirley Holmes

Subbotnik

Svetlanas

The Jancee Pornik Casino

Van Holzen

Weloti Sound vs. Biggie Blocksberg

