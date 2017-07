Die Absurditäten des Alltags Sandra da Vina im Zweischlingen in Bielefeld

Ihr Buch „Hundert Meter Luftpolsterfolie“ stellt Sandra da Vina am Samstag in Bielefeld vor. Foto: Michael Gründel

Bielefeld. Ihr Name zergeht auf der Zunge, ist aber noch nicht in aller Munde. Am Samstag, 5. August, kommt die Comedienne und Slam-Poetin Sandra da Vina ins Zweischlingen in Bielefeld, wo sie ihr Buch „Hundert Meter Luftpolsterfolie“ vorstellt.