Die Crossover-Gehirne Schloss Classix vom 4. bis 6. August in Münster

Münster. Während die Osnabrücker am Wochenende das Schlossgarten Open Air vor allem mit Pop-Musikern feiert, fahren die Nachbarn aus Münster auf der Klassik-Schiene. Bei den Schloss Classix von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, vor dem Schloss mischen aber auch Rocker wie Henning Wehland mit.

Die Neue Philharmonie Frankfurt ist ein Orchester, das sich nicht nur mit Klassik, sondern auch mit anderer Musik auskennt. Mit eigenen Crossover-Produktionen und weltweiten Auftritten mit Stars wie David Garrett oder Deep Purple ist die Neue Philharmonie Frankfurt eines der stilistisch vielfältigsten Sinfonieorchester im deutschsprachigen Raum.

Am Freitag eröffnet das Orchester das dreitägige Festival mit italienischer Musik. Dementsprechend steht der Tag unter dem Motto „Italia mi Amore“. Gespielt werden Stücke von Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Nino Rota, Antonio Vivaldi, aber auch Film-Musik von Ennio Morricone.

Der Samstag wird mit „Fanfare für the Common Man“ eingeläutet. Das Stück aus der Feder des US-amerikanischen Komponisten Aaron Copland ist durch die Version des Rock-Trios Emerson, Lake & Palmer einem Millionenpublikum bekannt geworden. Auf dem Spielplan stehen zudem Rock-Klassiker wie „Kashmir“ von Led Zeppelin, „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „Sledge Hammer“ von Peter Gabriel, „Skyfall“ von Adele oder „Purple Rain“ von Prince. Die Solisten sind Achim Dürr, Karsten Stiers, Katrin Glenz und als spezieller Gast Henning Wehland.

Wehland ist in Münster aufgewachsen und gründete dort die Band H-Blockx. Seit einigen Jahren geht er zwar fremd. Er lebt in Berlin und ist ein Sohn Mannheims geworden. Aber er betont immer wieder, dass er eines Tages seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Münster verlegen und dann Oberbürgermeister der Stadt werden will.

Am Sonntag zeigt er vor dem Schloss sein neues Programm „Der Letzte an der Bar“. So heißt auch sein aktuelles Album. Darauf ist Pop, Blues, Rock und Reggae zu hören. „Ich habe so eine Art Crossover-Gehirn“, sagt Wehland über sich. Am 31. Oktober gastiert Wehland übrigens im Rosenhof in Osnabrück.

Schloss Classix, Schlossplatz, Münster, Fr., 4. 8., und Sa., 5. 8., 19.30 Uhr, Eintritt: 66/60 Euro; So., 6. 8., 12 Uhr, Eintritt: 29 Euro, Tickets erhältlich unter http://schloss-classix.de/ oder Kartentelefon: 0251/6209621.