Massive Kopfverletzungen 93-Jährige in ihrem Wohnhaus in Telgte getötet Von dpa | 24.03.2023, 14:37 Uhr

Eine 93 Jahre alte Frau ist in ihrem Haus in Telgte (Kreis Warendorf) getötet worden. Die alleinstehende Witwe sei am Donnerstagabend tot von einem Mitarbeiter eines Pflegedienstes gefunden worden, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Freitag berichtete. Die Seniorin hat demnach massive Kopfverletzungen aufgewiesen.