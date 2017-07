Verbindung zwischen Minden und Herford Das Schicksal des Radschnellwegs in OWL ist ungewiss

Düsseldorf/Bad Oeynhausen. Nach dem Regierungswechsel in Düsseldorf ist es nicht mehr sicher, ob der geplante Radschnellweg OWL wirklich gebaut wird.

Die 36 Kilometer lange Verbindung zwischen Minden und Herford ist eines von insgesamt sieben Radschnellwegprojekten in NRW, die zurzeit geplant werden und die zur Entlastung der Autostraßen beitragen sollen.

Der neue NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Abgeordneten Christian Dahm (Vlotho), Angela Lück (Löhne) und Christina Weng (Minden) offen gelassen, ob die Landesregierung den Bau des Radschnellwegs wirklich finanzieren will. „Eine Entscheidung über den Bau steht erst an, wenn die Planungen abgeschlossen sind“, so Wüst. Und: „Die Entscheidung über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln bleibt dem Haushaltsgesetzgeber vorbehalten.“

Die 36 Kilometer lange Verbindung soll insgesamt 26 Millionen Euro kosten. Zurzeit wird das Teilstück von Löhne nach Bad Oeynhausen bereits konkret geplant. Allein die Planungskosten für dieses Teilstück betragen 380.000 Euro. Sie werden zu 20 Prozent von den beiden Kommunen getragen.

Christian Dahm, der auch stellvertretender Vorsitzender der oppositionellen SPD-Landtagsfraktion ist, bezeichnete die Antwort der Landesregierung als „völlig unzureichend“. Es gebe offenbar keine Planungssicherheit. Dies sei für die betroffenen Kommunen bitter, „gerade für Bad Oeynhausen, wo die Planungen für die Kanalstraße darauf ausgerichtet sind“.

Im Ministerium versteht man die Aufregung nicht. Die Entscheidung über den Bau des Radschnellweges werde – wie bei Infrastrukturmaßnahmen üblich - erst getroffen, wenn die Planungen abgeschlossen seien, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Das gilt auch für alle anderen Radschnellwegprojekte, mit Ausnahme des Radschnellweges Ruhr, bei dem Planung und Bau wie bisher weiter laufe.