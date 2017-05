Neuaufstellung nach Wahlniederlage Grünen-Fraktion setzt auf Führungstandem

Düsseldorf. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben die ehemaligen Landesvorsitzenden Arndt Klocke und Monika Düker als Doppelspitze gewählt. Die Öko-Partei will im Landtag als „bissige Opposition“ auftreten.

Sie sind beide gebürtige Ostwestfalen, stehen inzwischen aber eher für großstädtische Belange als für die ländlicher Regionen; beide gehören zum Realo-Flügel ihrer Partei und führen jetzt gemeinsam die Grünen im Landtag NRW an: Die 14 Abgeordneten der Fraktion haben Monika Düker mit 9 Stimmen und Arndt Klocke (13) zu ihren Vorsitzenden gewählt.

Unter Parteimitgliedern gilt er als „Christian Lindner der Grünen“, so wach und elegant trete er auf. Arndt Klocke war jedenfalls schlau genug, sich während der zurückliegenden rot-grünen Regierungsjahre streng an seine fachpolitischen Themen Verkehr, Bauen und Wohnungspolitik zu halten. So geht der ehemalige Landesvorsitzende (2006 bis 2010) unbelastet an seine Aufgabe heran, die nun kleinste oppositionelle Fraktion auf Angriff einzustellen. „Unser erklärtes Ziel ist es, der neuen schwarz-gelben Landesregierung als bissige Opposition entgegenzutreten“, sagte der 46-Jährige nach einer Klausurtagung in Duisburg.

„Aus der Opposition heraus erneuern“

Man kann es geschickter finden, nach einer heftigen Wahlniederlage – die Partei ist von 11,3 Prozent bei der Landtagswahl 2012 auf jetzt 6,4 Prozent der Stimmen abgestürzt – auf nur einen Chef zu setzen. Schon allein um Reibungsverluste und Richtungskämpfe zu vermeiden. Klocke, aufgewachsen im ostwestfälischen Vlotho, hat trotzdem für ein Führungstandem geworben. Monika Düker soll dem Kölner helfen, die Fraktion zu einen. Beide wollen nun dafür sorgen, dass sich die Grünen „aus der Opposition heraus erneuern und spätestens 2022 wieder einen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung anmelden“, erklärte Düker. „Damit beginnen wir ab sofort.“

Düker, geboren 1963 in Höxter, hat ihren Hut bereits vor mehr als zwei Jahren in den Ring geworfen, als sie eigentlich dem früheren Fraktionschef Reiner Priggen nachfolgen sollte. In einer Kampfabstimmung verlor die sie im März 2015 allerdings mit dem knappsten aller Ergebnisse gegen Mehrdad Mostofizadeh, der sein Amt nun zur Verfügung stellte. Die Kritik der Basis, wonach der Stil der regierungstragenden Fraktion zu häufig von „Harmonie und Konsens geprägt“ gewesen sei, richtet sich gerade an den Essener.

Arndt Klocke. Foto: dpa

Minister Jäger lange in Watte gepackt

Obwohl in der Partei hoch angesehen, durfte sich Düker jedoch genauso angesprochen fühlen. Die heutige Düsseldorferin hat NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) trotz allem, was in seinem Ressort schiefgelaufen war, lange in Watte gepackt – bis es zum Eklat kam und sie nach einer Sammelabschiebung afghanischer Flüchtlinge aus Protest von ihrem Posten als flüchtlingspolitische Sprecherin zurücktrat. Manche sehen darin einen Anbiederungsversuch an die Basis, andere dagegen glaubhafte Empörung der ehemaligen Landesvorsitzenden (2010 bis 2014).

Den Vorstand ergänzen Verena Schäffer als Parlamentarische Geschäftsführerin sowie Josefine Paul und Mostofizadeh als Stellvertreter.