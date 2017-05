Konzert am 31. Mai Donots verlegen Show von Ibbenbüren nach Münster

Osnabrück. Die Donots verlegen ihr geplantes Konzert von ihrer Heimatstadt Ibbenbüren nach Münster. Am 31. Mai treten die Punkrocker in der Sputnikhallee statt in der Ibbenbürener Scheune auf. Grund dafür: ein Server-Crash.

Vor drei Jahren spielte die Ibbenbürener Punkrock-Band Donots zuletzt in ihrer Heimatstadt. Die Freude ihrer Fans über ein Heimspiel war dementsprechend groß. Am Mittwoch, den 31. Mai, planten die Punkrocker, in der Scheue Ibbenbüren aufzutreten. Doch aus diesem Plan wird nun nichts.

Mit großem Bedauern suchten die Bandmitglieder vor zwei Tagen auf Ihrer Facebookseite nach Worten. Aufgrund eines Server-Crashs wurden statt 250 verfügbaren Karten die dreifache Menge an Tickets angezeigt. Innerhalb von zehn Minuten seien 750 Karten verkauft worden, berichten die Donots. Das Problem: In die Ibbenbürener Scheune passen nur 250 Menschen hinein.

Lange überlegten die Donots hin und her. Sollten sie 250 Tickets verlosen? Oder sollten sie drei Konzerte geben? Auch über eine Open-Air-Veranstaltung wurde nachgedacht. Am Ende entschied sich die Band jedoch, dass sie das Konzert jedem Fan, der ein Ticket gekauft hatte, ermöglichen möchte. Daher wird das Konzert nach Münster verlegt. Die Betreiber der Sputnikhalle boten der Band ein Konzert-Obdach an.

„Unser Herz blutet und wir wissen, das ist nicht ‚SCHEUNE IBBENBÜREN‘, aber es ist der einzige Weg der uns bleibt, um allen von Euch, die ein Ticket bekommen haben, auch einen Konzertabend zu ermöglichen“, schreiben die Donots weiter. Nach dem Konzert in Münster starten die Donots in die Festival-Saison. Am kommenden Wochenende treten die Ibbenbürener zunächst bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf, bevor es Pfingstmontag in Wien weitergeht.

