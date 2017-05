Der Pate des Britpop Paul Weller am Sonntag im Bielefelder Ringlokschuppen

Seine Art der Revolution präsentiert Paul Weller am Sonntag in Bielefeld. Foto: Britta Pedersen/dpa

Bielefeld. Paul Weller gilt als der Pate des Britpop. Mit seinen Bands The Jam und Style Council setzte er Maßstäbe. Am Pfingstsonntag, 4. Juni, kommt er mit seinem neuen, vom Soul geprägten Album „A Kind of Revolution“ in den Ringlokschuppen in Bielefeld.