Liebe und Frieden Grolsch Blues Festival im Vechtebad in Schöppingen

Aus Atlanta kommt AJ Ghent mit seiner Band zum Blues Festival in Schöppingen. Foto: Dennis Tudor

Schöppingen. Zum 26. Mal findet am Samstag, 3. Juni, und am Sonntag, 4. Juni, das Grolsch Blues Festival im Vechtebad in Schöppingen statt. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Love & Peace“.