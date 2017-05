pm/dgt Hopsten/Freren. Eine 76-jährige Frau aus Hopsten im Kreis Steinfurt ist wieder da. Sie wurde in Freren im Emsland entdeckt.

Die Frau hatte am frühen Montagmorgen in Hopsten die Wohnung einer Verwandten verlassen. Rettungskräfte hatten vorübergehend mit dem Hubschrauber nach der Frau gesucht. Gegen 17 Uhr meldeten sich Passanten bei der Polizei in Lingen, die die Frau auf einer Bank sitzend in Freren gesehen hatten. Dort wurde sie wohlbehalten aufgegriffen, meldete die Polizei Emsland am Dienstagmorgen.

Durch die Beamten wurde die Frau schließlich wieder nach Hopsten gebracht.