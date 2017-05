Humorvolle Kampagne NRW wirbt mit Beamtenwitzen für Beruf des Finanzbeamten

Düsseldorf. Mit frechen Beamtenwitzen spießt Nordrhein-Westfalen das verstaubte Image der Finanzbeamten auf und macht daraus eine humorvolle Kampagne für den Beruf. Die ersten von insgesamt 130 Großplakaten sowie Internet-Motive und Postkarten unter dem Motto „So sind wir“ sind am Freitag in Düsseldorf vorgestellt worden.

„Ich habe nichts gegen Finanzbeamte. Sie tun ja nichts!“, heißt es plakativ auf einem der Bilder, auf denen echte Finanzbeamte – etwa eine gepiercte junge Rothaarige – für ihren Beruf werben. Hinzugefügt wird: „Außer: Prüfung von 8,7 Millionen Steuererklärungen, Börsenaufsicht Düsseldorf, Kontrolle der Sparkassen NRW, Steuerhinterzieher entlarven.“ NRW hat sich in den vergangenen Jahren besonders mit der Jagd auf Steuerbetrüger und dem Ankauf von Datenträgern mit entsprechenden Hinweisen hervorgetan.

Öffentliches Bild gerade rücken

„Sympathisch, humorvoll, offen – das sind Adjektive, die mit dem Klischee des Finanzbeamten nur selten in Verbindung gebracht werden“, sagte Rüdiger Missal, Staatssekretär im NRW-Finanzministerium. „Wir wollen mit dem Projekt das Bild unserer rund 28.000 Beschäftigten in der Öffentlichkeit gerade rücken.“ Gleichzeitig soll die Imagekampagne für eine Ausbildung in dem Beruf werben. Zwar klafft nach Angaben des Ministeriums noch keine Nachwuchs-Lücke in der NRW-Finanzverwaltung. Die Bevölkerungsentwicklung zwinge aber auch das Land dazu, sich auf den „Kampf um Azubis“ vorzubereiten.