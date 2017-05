Polizei sucht Zeugen Maskierter Mann richtet Waffe gegen Busfahrer in Münster

Maskierter Mann richtet Waffe gegen Busfahrer in Münster MEC öffnen

Ein maskierter Unbekannter hat am Mittwochabend in Münster eine Schusswaffe auf einen Busfahrer gerichtet Symbolfoto: Michael Gründel

Münster. Ein maskierter Unbekannter hat am Mittwochabend an der Straße „Am Hof Hesselmann“ in Münster eine Schusswaffe auf einen Busfahrer gerichtet und diesen geschockt.