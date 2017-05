Bei PSP Peugeot im Münsterland Wenn die Gewürzmühle kaputt ist – Ein Fall für den Pfeffermühlendoktor

Ärzte gibt es viele: für Zähne, für Augen, für Sportler - und für Pfeffermühlen. Der Pfeffermühlendoktor ist Peter Baumgart. Er sitzt in einem Unternehmen im Münsterland in seiner Werkstatt. Eine Kiste Pfeffermühlen steht neben seinem Tisch.

Damit kennt sich der 55-Jährige aus: Baumgart arbeitet bei PSP Peugeot Deutschland. PSP Peugeot ist ein bekannter Pfeffermühlenhersteller. Und Baumgart kümmert sich um die Mühlen, die Kunden einschicken, weil sie nicht mehr funktionieren. Baumgart:

Mich fasziniert die Präzision, durch die diese Geräte entstehen.

Etwa 4000 Stück gingen 2016 durch seine Hände. Der Absatz der Mühlen steige, doch im Verhältnis würden immer ähnlich viele eingeschickt. "Das entspricht einer Reklamationsquote von unter einem Prozent", sagt Geschäftsführer Rüdiger Hesse.

Rüdiger Hesse, Geschäftsführer von PSP Peugeot Deutschland. An den Wänden in Baumgarts Werkstatt reiht sich Regal an Regal. In den einzelnen Fächern stehen Pfeffermühlen und allerlei Ersatzteile: Kopfschrauben, Federn, Mahlwerke, Gehäuse, Ringe - eben alles, was ein Pfeffermühlendoktor so braucht. Seit 2007 bietet das Unternehmen den Reparaturservice an. Vier bis fünf Mal im Jahr fährt Baumgart auch in größere Geschäfte, die die Peugeot-Mühlen verkaufen. Dort repariert er live Mühlen, die ihm die Kunden bringen. Ein Grund: Nachhaltigkeit. Ohne den Service würden Verkäufer reklamierte Mühlen wegschmeißen und dem Kunden eine neue aushändigen. Doch noch ein anderer Gedanke hängt hinter der Idee, wie Hesse sagt: Wer diesen Service einmal mitgemacht hat, der kauft nie wieder eine andere Mühle.

Laut Hesse verkauft heute quasi jeder Pfeffermühlen, oft kommen diese aus Fernost. Da sei es leichter, die kaputten Produkte zu entsorgen. Nur noch wenige Mittelständler produzierten in der EU - einer von ihnen ist Peugeot. Das Holz kommt aus den französischen Vogesen, dort wird auch die Mühle produziert. Hesse:

Wir sind Weltmarktführer im Premiumbereich. Das Peugeot-Mahlwerk ist eines der wenigen, das fast jedem bekannt ist. Wie viele Pfeffermühlen PSP Peugeot im Jahr verkauft, will Hesse nicht sagen.

In seiner Werkstatt nimmt der 55-Jährige gerade eine Pfeffermühle in die Hand, die schon 30 Jahre auf dem Buckel hat. Das Alter erkennt er unter anderem am Mahlwerk oder der Farbe der Mühle. Eigentlich ist auf dem Mahlwerk nur eine Garantie von 25 Jahren. Doch manchmal riefen auch Kunden an, die Probleme mit einer über 40 Jahre alten Mühle haben, die sie von ihrer Oma geerbt hätten. "Auch die reparieren wir dann noch", sagt Vertriebsleiterin Melanie Gang.

Baumgart freut das: Die Mühlen, um die er sich kümmert, haben ihre eigenen Geschichten.

Oft ist auch Vorkriegsware dabei, die man nicht mehr retten kann. Aber es ist schön zu sehen, wenn jemand mit so einem alten Schätzchen kommt.

Dann baut Baumgart die 30 Jahre alte Pfeffermühle auseinander, nimmt die Mahlstange heraus und wirft einen kurzen, aber fachmännischen Blick darauf.

Die ist ganz schmodderig. Das Mahlwerk ist verklebt.

Er steht er auf und geht zu einer Maschine, mit der er die Mahlstange reinigt.