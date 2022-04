ARCHIV - Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Kleve 90-Jähriger stirbt nach Unfall mit Pedelec Von dpa | 21.04.2022, 20:08 Uhr

Nach einem Unfall mit seinem Pedelec am Niederrhein ist ein 90-Jähriger gestorben. Der Mann sei bereits am Ostermontag im Ort Rheurdt verunglückt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei bei einer Fahrt mit seiner Lebensgefährtin zu nah an den rechten Straßenrand geraten und gestürzt. Der Mann habe einen Helm getragen, aber schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Am Donnerstag sei an den Folgen des Unfalls gestorben.