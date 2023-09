Bahnverkehr 90-Jähriger pflückt Beeren am Gleis: Züge gestoppt Von dpa | 21.09.2023, 14:37 Uhr | Update vor 2 Std. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Beeren pflückender 90-Jähriger hat für eine Störung des Bahnverkehrs in Velbert gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann einen Zaun überquert, um an den Gleisen nach den Beeren zu suchen. Dabei war er mitten über die Strecke gelaufen. Ein Zeuge rief die Polizei, die den Bahnverkehr stoppen ließ. Betroffen war am Mittwochnachmittag eine S-Bahnlinie (Recklinghausen-Wuppertal) und ein Regionalexpress (Wuppertal-Oberhausen). Anrückende Polizeibeamte entdeckten den 90-jährigen Mann aus Velbert im Gleisbett.