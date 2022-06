Ein Radfahrer wartet auf die Einfahrt eines Regionalzuges am Deuter Bahnhof. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil Feiertag 9-Euro-Ticket und Pfingstverkehr: Gedränge auf Bahnsteigen Von dpa | 06.06.2022, 14:24 Uhr

Zum Ende des langen Pfingstwochenendes ist es am Montag in vielen Zügen in Nordrhein-Westfalen noch einmal richtig voll geworden. Viele Ausflügler nutzten das günstige 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Am Kölner Hauptbahnhof versuchten zahlreiche Reisende vergeblich, mit ihren Fahrrädern noch einen Platz in den Abteilen zu bekommen. Auf den Bahnsteigen der Fernzüge, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt, war die Lage hingegen entspannt.