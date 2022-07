ARCHIV - Bahnreisende drängen sich am Eingang eines Regionalzugs am Deuter Bahnhof. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Verkaufsschlager 9-Euro-Ticket ein Erfolg - Überfüllte Züge trüben Freude Von dpa | 02.07.2022, 10:16 Uhr

Das 9-Euro-Ticket erweist sich in NRW schon im ersten Monat als Verkaufsschlager. Vor allem an Wochenenden wird der günstige Fahrschein gern genutzt. Die Verkehrsverbünde rechnen damit, dass es auch im Juli und August so bleibt. Doch es gibt auch Wermutstropfen.