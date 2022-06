Fahrgäste steigen aus einem Regionalexpress. Foto: Martin Schutt/dpa FOTO: Martin Schutt Bahn 9-Euro-Ticket-Aktion in NRW reibungslos angelaufen Von dpa | 01.06.2022, 11:24 Uhr

Am ersten Geltungstag des 9-Euro-Tickets sind die Fahrgäste im Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen weitgehend reibungslos ans Ziel gekommen. „Es gab einen ruhigen Betriebsstart am ersten Tag des 9-Euro-Tickets ohne Auffälligkeiten“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn NRW der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Das Unternehmen sei darauf vorbereitet gewesen, dass es in den Bahnhöfen und den Zügen voller als sonst werden könnte. So sei an einer Reihe großer Bahnhöfe mehr Service- und Sicherheitspersonal im Einsatz.