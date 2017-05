Tipps für besseres Studentenleben Bielefelder bekommt Buchvertrag nach One-Night-Stand

Osnabrück. „Das Studium ist die geilste Zeit des Lebens“, findet Tom Kraftwerk. Er ist 25 Jahre alt, studiert im zwölften Semester an der Universität Bielefeld – und gibt Erstsemestern bei Twitter mit lustigen Beiträgen Tipps, wie sie besser durch das Studium kommen. Im Herbst erscheint sein erstes Buch.

Wie schafft man es, als Erstsemester die erste Zeit an der Uni zu überstehen – und auch danach noch? Wenn es einer wissen muss, dann der 25-Jährige, der sich Tom Kraftwerk nennt. Er studiert im zwölften Semester an der Uni Bielefeld, also seit sechs Jahren. Auf den Bachelor in Soziologie folgte der Master ohne Abschluss. Jetzt macht er den Master in Medienwissenschaft, den er auch abschließen will. „Das Studium ist die geilste Zeit des Lebens und die hat man nicht in der Bibliothek“, sagt er. Deshalb will er seinem Bildungsauftrag nachkommen, wie er mit einem Lachen sagt, und Anfängern, die sich über alle möglichen Probleme den Kopf zerbrechen, die Ängste nehmen. „Man sollte sich entfalten. Das Studium muss man nicht in der Regelzeit schaffen.“

Auf Twitter und bei Facebook veröffentlicht Tom Kraftwerk witzige Posts, bei denen das Studentenleben im Fokus steht. Kein Wunder also, wenn Beiträge wie diese auftauchen:

"Warum studierst du noch?"

"Ich hab heute von 16 bis 18 Uhr Uni und anschließend Wochenende."

"Aber es ist erst Donnerstag!"

"Siehst du?" - Studentenleben (@tomkraftwerk) 27. April 2017

Wegen des Feiertags wurde eine Vorlesung auf Dienstag 8 Uhr verschoben.

Dienstag. Zweiter Mai. 8 Uhr.



Optimistisch! - Studentenleben (@tomkraftwerk) 30. April 2017

"Und, wofür willst du deinen freien Tag nutzen?"

"Um nüchtern zu werden." - Studentenleben (@tomkraftwerk) 28. April 2017

Doch auch Alltagsbeobachtungen, Wortwitze und alles, was er cool oder skurril findet und die Leser zum Lachen bringt, postet er. „Die Inspiration bekomme ich von den Leuten, mit denen ich unterwegs bin.“

Tom Kraftwerks Künstlername entstand übrigens durch Zufall. Er wollte mit dem @ bei Twitter spielen. Doch statt „Atom Kraftwerk“ lasen die meisten Follower aus „@Tom Kraftwerk“ nur Tom Kraftwerk. Lade ...

Bin auf einer Wg-Party auf der Wodka-Wurstwasser getrunken wird.



Ich sehe den nahenden Atomkrieg jetzt nicht mehr so tragisch. - Studentenleben (@tomkraftwerk) 13. Mai 2017

Hab auf der Suche nach einem Stift meine alte Schreibmaschine gefunden.



Bewerbe mich jetzt als Developer für Bing. - Studentenleben (@tomkraftwerk) 8. Mai 2017

Es gibt doch echt nichts besseres, als pünktlich zum Feierabend ausgeschlafen zu haben. - Studentenleben (@tomkraftwerk) 16. Mai 2017

Geschrieben habe er schon immer, sagt Tom Kraftwerk. Vor vier Jahren fing er damit an, Posts wie diese bei Twitter zu veröffentlichen. Mehr als 24.000 Tweets sind es nach eigenen Angaben bislang. Neben Tipps zum Studentenleben will der 25-Jährige seinen Followern noch etwas anderes mitgeben: Was im Netz passiert, sollte man nicht so ernst nehmen – und mutiger sein. „Wenn man sich was traut, kann man die Leute auch erheitern“, sagt er.

Buchvertrag bekommen

Dass das klappt, bewies der Bielefelder bereits Mitte des vergangenen Jahres, als er nach einem Schäferstündchen in der Wohnung seiner Bekanntschaft eingeschlossen war und twitterte, was ihm gerade passiert ist. Das sei sein Durchbruch gewesen, der ihm auch zu einem Buchvertrag verholfen habe. Das Buch, das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll, ist ein Sachbuch zum Studieren. Darin gibt Tom Kraftwerk unter anderem humorvolle Tipps , wie man sein Studium finanzieren kann. Dabei habe er zunächst gar kein Buch schreiben wollen. „Die 140 Zeichen bei Twitter gehen klar, aber für ein Buch braucht man schon mehr. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es stressig war.“

Ob er ein weiteres Buch schreiben würde, weiß der 25-Jährige noch nicht. Solange kann man ihm bei Twitter folgen.

Erste Woche Uni.

Möge die Jagd nach den Seminaren mit den leichtesten Anforderungen beginnen - Studentenleben (@tomkraftwerk) 19. April 2017

Vor der Uni in der Sonne auf der Wiese liegend Bier zu trinken ist ja auch irgendwie Studieren... - Studentenleben (@tomkraftwerk) 20. April 2017

Der studentische Volksmund sagt:

Man ist ja immer nur so betrunken, wie man sich fühlt. - Studentenleben (@tomkraftwerk) 11. Mai 2017