Osnabrück. Tomorrowland 2017: Unter dem Titel „Unite with Tomorrowland“ macht das weltweit bekannte Musikfestival zum zweiten Mal Station in Deutschland. Hier gibt es alle Informationen über Line-Up, Tickets und den Übertragungen im Livestream.

Das Tomorrowland 2017 gastiert erneut in Deutschland: Der 29. Juli 2017 ist der Termin, an dem das Festival in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen stattfindet. Die Veranstaltung startet um 12 Uhr und endet um 24 Uhr.

Wann startet der Ticket-Vorverkauf für Unite with Tomorrowland?

Der Vorverkauf ist beendet. Auf unite.bigcitybeats.de gibt es noch Tickets für den Ableger des Tomorrowland-Festivals in der Gelsenkirchener Arena. Zum Verkauf stehen Eintrittskarten in zwei Kategorien:

Infield - Platz im Innenraum der Arena, direkt vor dem DJ, für 42 Euro pro Ticket

- Platz im Innenraum der Arena, direkt vor dem DJ, für 42 Euro pro Ticket VIP Ticket - Platz auf einer der seitlichen Tribünen mit eigenem Parkplatz an der Arena, für 99 Euro pro Ticket. Weiterlesen: So kommen Sie an Tickets fürs Tomorrowland-Festival in Belgien >>

Wer ist im Line-Up für das Tomorrowland 2017 in Deutschland?

Die Headliner stehen fest, die per Helikopter von Boom in Belgien nach Gelsenkirchen geflogen werden, um live in der Veltins-Arena aufzutreten. Stars wie Alesso und Nicky Romero werden direkt von der Tomorrowland-Bühne in Belgien abgeholt, um beim Unite with Tomorrowland 2017 in Deutschland aufzulegen.

Der Zeitplan für Unite Germany:

ab 12 Uhr: Freischwimmer

ab 13 Uhr: Yves V

ab 14 Uhr: Hypercat

ab 15 Uhr: Will Sparks

ab 16 Uhr: Kshmr (Special LIVE Set)

ab 17 Uhr: Timmy Trumpet

ab 18 Uhr: Alesso

ab 19 Uhr: Nicky Romero

ab 20 Uhr: Le Shuuk

Laut Veranstalter wird Kshmr erst live in Gelsenkirchen spielen, um nach seinem Auftritt dann postwendend nach Boom zu fliegen und dort auf der Hauptbühne zu stehen.

Per Satellitenverbindung wird die Arena in Gelsenkirchen ab 21 Uhr live mit der Hauptbühne des belgischen Festivals verbunden sein. Die deutschen Fans können dann erleben, wie die Headliner Kshmr (ab 21 Uhr), Armin van Buuren (ab 22 Uhr), Dimitri Vegas und Like Mike (ab 23 Uhr) in Belgien auf der Bühne stehen.

Robin Schulz werden die Besucher von Unite Germany nicht live erleben. Im Vorjahr hatte der Osnabrücker in Gelsenkirchen aufgelegt und wurde dann zum Tomorrowland nach Belgien geflogen, wo er sein DJ-Set auf der Mainstage spielte. In diesem Jahr wird er auf der Hauptbühne in Boom am Samstag zwischen 18.55 und 19.55 Uhr auflegen. Am vergangenen Wochenende hatte Robin Schulz eine eigene Bühne, wo er mit mehreren DJs aufgelegt hat.

Weiterlesen: Das ist das Line-up vom Tomorrowland 2017 in Belgien >>

Bereits am Vergangenen Wochenende eröffneten in Boom die Tore beim Tomorrowland. Von Freitag bis Sonntag haben unter anderem die DJs Armin von Buuren, Timmy Trumpet und Dimitri Vegas & Like Mike aufgelegt. Auf der Seite Tomorrowland.com wurden die DJ-Sets live übertragen.

Tomorrowland-Livestream am Wochenende auf live.tomorrowland.com

Wie schon am Vergangenen Wochenende, werden auch am zweiten Wochenende, 28. - 30. Juli, die DJ-Sets aus dem Belgischen Boom live auf Tomorrowland.com übertragen. Wer sich schon auf das Festival einstimmen will, kann im Video-Archiv die Auftritte von Claotone, Alesso, Steve Aoki, Tiesto und weiteren DJs, die schon am ersten Tomorrowland-Wochenende aufgelegt haben, anschauen.

Alternativ kann man sich mit dem After-Movie des Festivals von 2016 die Zeit vertreiben.

Auch 2016 gastierte das Tomorrowland schon in der Veltins Arena >>