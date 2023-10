Tötungsdelikt 86-Jähriger bei Messerattacke getötet: Sohn unter Verdacht Von dpa | 19.10.2023, 18:50 Uhr | Update vor 35 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Messerattacke auf ein Ehepaar in Sassenberg im Kreis Warendorf ist am Donnerstagmittag ein 86-jähriger Mann gestorben. Seine 66 Jahre alte Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 35-jährige Sohn des Paares gilt als Tatverdächtiger. Er sei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden, sagte eine Staatsanwältin.