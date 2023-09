Ermittlungen 85-Jähriger in Pulheim getötet - Hinweise auf Einbruch Von dpa | 08.09.2023, 16:27 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) gefundene Tote ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das habe die Obduktion ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Freitag mit. Bei dem Toten handele es sich um einen 85-jährigen alleinlebenden Mann. Die Ermittler gehen Hinweisen auf einen Einbruch in seinem Haus nach.