Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Großeinsatz 85-Jähriger aus Gestrüpp am Drachenfels gerettet Von dpa | 03.09.2022, 12:52 Uhr

Ein 85-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag nach einem stundenlangen Sucheinsatz aus einem Gestrüpp am Drachenfels bei Königswinter gerettet. Der Senior war nach der Tortur über mehr als zwölf Stunden nach Angaben der Polizei Bonn zwar dehydriert, aber wohlauf. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus in Bad Honnef gebracht. Zuvor berichtete der „Bonner General-Anzeiger“.