Hamm 84-Jähriger tötet 81-Jährige nach 62 Ehejahren Von dpa | 26.07.2022, 15:00 Uhr

Ein 84 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Dienstag in Hamm (Westfalen) seine Frau (81) nach 62 Jahren Ehe erschlagen und sich dann selbst den Behörden gestellt. „Es ist ein besonders tragischer Fall“, sagte Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Dienstag auf Anfrage. „Nach übereinstimmenden Aussagen der Kinder und Enkelkinder sowie weiterer Zeugen hat das Paar 62 Jahre lang eine hervorragende und glückliche Ehe geführt“, so der Oberstaatsanwalt.