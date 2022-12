Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 84-Jähriger in Köln von Auto erfasst: Lebensgefahr Von dpa | 12.12.2022, 17:16 Uhr

Ein 84 Jahre alter Fußgänger ist in Köln von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die 68 Jahre alte Fahrerin sei zuvor am Montag aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und habe den Mann in Höhe einer Bushaltestelle mit ihrem Auto erfasst, teilte die Polizei mit. Der 84-Jährige kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallstelle blieb gesperrt.