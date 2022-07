Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Landgericht 83-Jährige mit Kissen im Fernsehsessel erstickt: Haftstrafe Von dpa | 11.07.2022, 16:32 Uhr

Eine Frau, die die 83 Jahre alte Mutter ihres Lebensgefährtin erstickt hat, ist vom Landgericht Bonn zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit. Das Urteil wegen Totschlags in einem minder schweren Fall erging bereits am Freitag. Die Angeklagte hatte die Tat gestanden.