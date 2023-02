Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wesel 83-Jähriger fährt auf Karnevalszug zu: Polizei stoppt ihn Von dpa | 21.02.2023, 08:45 Uhr

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Rande des Karnevalsumzugs im niederrheinischen Voerde für Aufregung gesorgt. Der Mann durchbrach mit großer Geschwindigkeit Sperrpunkte, indem er Blockaden aus Streifenwagen auf dem Bürgersteig umfuhr, berichtete die Polizei in Wesel am Dienstag. Anhaltesignale eines ihn verfolgenden Streifenwagens habe der 83-Jährige ignoriert und sei auf den Karnevalsumzug zugesteuert.