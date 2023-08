Ermittlungen 83-jährige Radfahrerin nach Unfall tot in Wohnung gefunden Von dpa | 04.08.2023, 14:31 Uhr | Update vor 47 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vier Tage nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin in Erkelenz bei Mönchengladbach tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Obduktion habe ergeben, dass die 83-Jährige an den Folgen des Unfall gestorben ist, teilte die Polizei im Kreis Heinsberg am Freitag mit. Tragisch: Die Frau hatte jede Hilfe nach dem Aufprall durch einen Arzt abgelehnt. Der Autofahrer hatte die Frau laut Mitteilung noch nach Hause gebracht. Die Polizei sucht jetzt für die weiteren Ermittlungen nach Zeugen. Zum Zusammenstoß am Freitag gegen 9.15 Uhr soll es beim Abbiegen von einem Parkplatz gekommen sein.