82-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt Von dpa | 08.01.2023, 08:56 Uhr

Ein 82-jähriger Autofahrer ist bei Rheinberg im Landkreis Wesel gegen einen Baum gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der 82-Jährige war am Samstagabend auf der B57 Richtung Rheinberg aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall zudem stark beschädigt. Wegen der Unfallaufnahme war die B57 zwischen den Straßen Alte Landstraße und Plißstraße zunächst noch voll gesperrt.