Unfall 82-Jährige wird von Lastwagen überrollt und überlebt Von dpa | 23.12.2022, 11:57 Uhr

Eine 82-Jährige ist in Bochum von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden. Sie überlebte den Unfall mit nur leichten Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Seniorin hatte die Straße am Donnerstag vor einem haltenden Lkw überqueren wollen, als der 58-jährige Fahrer anfuhr und sie erfasste. Die 82-Jährige stürzte demnach auf die Straße und wurde längs überrollt, richtete sich dann aber selbstständig wieder auf und war ansprechbar. Sie wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb nach dem Unfall am Donnerstag zwischenzeitlich gesperrt.