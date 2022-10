In Rietberg-Varensell mussten am Sonntag wegen eines Geflügelpestausbruchs 8000 Gänse, Enten und Hühner geschlachtet werden. Foto: Anke Schneider up-down up-down Ausbruch der Geflügelpest 8000 Enten, Gänse und Hühner in Osnabrücks Nachbar-Kreis Gütersloh getötet Von Anke Schneider | 18.10.2022, 14:36 Uhr

In einem Geflügelbestand in Rietberg-Varensell im Kreis Gütersloh ist die Geflügelpest ausgebrochen. Das hat das Friedrich-Löffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, am Samstag, 15. Oktober, bestätigt.