Warendorf 78 Jahre alter Autofahrer fährt auf Wagen: Acht Verletzte 02.06.2022, 06:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Enniger im Kreis Warendorf sind acht Menschen verletzt worden. Niemand erlitt dabei am Mittwoch schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag sagte. Ein 78 Jahre alter Autofahrer fuhr demnach eine Landesstraße von Ahlen aus kommend in Richtung Hoetmar. Auf Höhe einer Einmündung hielten zwei Autos, die nach links abbiegen wollten. Der Mann bemerkte die stehenden Pkw erst so spät, dass er auf den Wagen eines 34 Jahre alten Fahrers fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf den davorstehenden Wagen eines 35-jährigen Mannes geschoben.