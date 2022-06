ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Essen 76-Jähriger bei Angriff verletzt: 19-Jähriger in U-Haft Von dpa | 13.06.2022, 17:29 Uhr

Ein 19-Jähriger soll in Essen seinen 76 Jahre alten Nachbarn in dessen Wohnung angegriffen und mit Schlag- und Stichwerkzeugen verletzt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der junge Mann am vergangenen Freitagabend an die Wohnungstür des 76 Jahre alten Esseners geklopft haben. Als der Senior die Tür öffnete, sei er von seine Nachbarn unvermittelt angegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit.