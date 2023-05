André Kuper Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down Landtag 75 Jahre Israel: Kuper sieht Freundschaft als „Wunder“ Von dpa | 15.05.2023, 10:51 Uhr

Zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels hat Nordrhein-Westfalens Landtagspräsident André Kuper ausdrücklich für die Freundschaft beider Länder gedankt. Sie sei nicht weniger als „ein Wunder“ nach dem Menschheitsverbrechen Nazideutschlands, sagte Kuper am Montag in einer Feierstunde des Düsseldorfer Landtags. „Es ist ein Wunder, für das wir gearbeitet haben und jeden Tag weiter arbeiten müssen“, versprach der Landtagspräsident in Anwesenheit des israelischen Botschafters Ron Prosor.