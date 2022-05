ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Unfall 74-Jährige kracht mit Auto in Doppelgarage Von dpa | 13.05.2022, 06:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine 74-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Wagen frontal in eine freistehende Doppelgarage gekracht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in Essen-Werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Rettungskräfte mussten die Frau nach dem Aufprall aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie sei leicht verletzt gewesen und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die durch den Unfall einsturzgefährdete Garage musste durch Fachkräfte abgestützt werden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.